Колесникова и два члена КС оппозиции выехали из Белоруссии на Украину

Минск, 8 сентября. Член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова, а также еще два члена КС Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию Белоруссии и выехали на Украину утром 8 сентября. Об этом сообщил официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«Они втроем прошли оформление в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной», — сказал он РИА Новости.

Бычковский добавил, что после этого все члены КС убыли в сторону Украины. При этом белорусское Агентство телевизионных новостей сообщило, что перейти границу смогли только Кравцов и Родненков, а Колесникову задержали на пропускном пункте.

Ранее белорусское издание Tut.by со ссылкой на очевидцев сообщило, что утром 7 сентября Колесникову якобы задержали в Минске. Как утверждает СМИ, некая женщина видела, что утром 7 сентября неизвестные люди в масках якобы посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись из виду, передает НСН. После этого член президиума КС Павел Латушко сообщал, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.