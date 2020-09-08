Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Москва, 8 сентября. Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии в сентябре предлагались IT-специалистам, дизайнерам, а также врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам. Об этом говорится в рейтинге, составленном сервисом «Работа.ру» на основе предложений о трудоустройстве в Москве.

По данным экспертов, одна из самых высокооплачиваемых вакансий была открыта в сентябре в стартапе в области онлайн-образования: работодатель искал тимлид-специалиста в команду из шести разработчиков с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Приблизительно такую же зарплату предлагают специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трех лет. Отмечается, что соискатель на эту должность должен выявлять потребности заказчика и предлагать для них оптимальные архитектурные решения.

Достаточно высокую зарплату предлагают в столице дизайнеру мебели с навыком проектирования в программах PRO100 или KD. На этой работе нужно выезжать к клиенту, производить замеры, консультировать по материалам и готовить эскизы, пишет РИА Новости.

Также более 150 тысяч рублей в Москве готовы предложить врачу-рефлексотерапевту в реабилитационном центре. Соискатель должен обладать опытом работы не менее восьми лет. Кроме того, фабрика-кухня премиум-класса открыла вакансию шеф-повара с зарплатой от 150 до 180 тысяч рублей. На должность берут только с опытом работы. Уточняется, что шеф-повар должен будет руководить коллективом из 15 человек.

Ранее специалисты сервиса HeadHunter назвали вакансии в регионах с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. Большинство таких вакансий можно найти в регионах Крайнего Севера.