В России может подорожать подсолнечное масло

Москва, 8 сентября. Цены на подсолнечное масло и семечки в России могут вырасти из-за неурожая подсолнечника. Об этом сообщает Интерфакс.

В 2020 году планируют собрать 11,8 миллиона тонн маслосемян. Показатель окажется меньше прошлогоднего на 23%. Урожай подсолнечника может стать самым низким с 2017 года, когда в России собрали всего 10,5 миллиона тонн семян.

Основная причина плохого урожая заключается в неблагоприятных погодных условиях, особенно на юге России.

На фоне резкого ухудшения планов на новый урожай подсолнечника в РФ и на также сильно пострадавшей от засухи Украине специалисты не ожидают ощутимого сезонного снижения внутренних цен.

«В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами», — приводит сообщение «СовЭкона» агентство.

Ранее аналитики нескольких банков согласились, что упадок потребительского спроса и низкая стоимость овощей и фруктов сдержат общий рост цен в России в сентябре. По их мнению, в сентябре уровень инфляции не должен превысить 4%. Именно эта цифра значилась в прогнозах ЦБ России.

Некоторые аналитики делятся более позитивными прогнозами и предсказывают дефляцию. Однако большинство экономистов придерживаются мнения, что показатель инфляции в конце года окажется на уровне 3,8%.