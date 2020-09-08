В России могут запретить продажу неавтомобильного топлива на АЗС

Москва, 8 сентября. В России могут запретить продажу на АЗС неавтомобильное топливо. Об этом со ссылкой на разработанный при участии Росстандарта Минпромторгом проект постановления правительства сообщает Газета «Известия».

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что в настоящее время запрет на продажу судового и печного топлива на АЗС прямой в стране отсутствует правила розничной торговли регулируются в России постановлением правительства от 19 января 1998 года, которое утрачивает силу 1 января 2021 года.

В Росстандарте отметили, что поддерживают инициативу, несмотря на то, что случаи продажи судового топлива на АЗС фиксируются все реже. По данным ведомства, проблема сохраняется в отдельных субъектах Уральского федерального округа и во Владимирской области.

Гендиректор компании «Петромаркет» Иван Хомутов сообщил, что помимо судового топлива на рынке дизеля представлена линейка замещающих видов, продавать которые могут под своими собственными наименованиями или в качестве фальсификата.

«Честные» суррогаты сознательно приобретаются определенными группами конечных потребителей вместо регламентного топлива — ДТ класса 5, поскольку их устраивает не только более низкая цена, но и потребительские характеристики этих заменителей», — объяснил Иван Хомутов.

В Росстандарте отметили, что факт реализации на АЗС не соответствующего регламенту топлива в первом полугодии 2020 года по результатам государственного контроля установлен в 42 случаях. Общий объем фальсификата и не соответствующего нормам топлива за этот период составил 9%.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян заявил, что если владелец автомобиля ошибся с октановым числом топлива, то машина все-таки заведется и даже тронется с места. Такое произойдет, если автомобиль ездит, например, на АИ-92, а в бак залит АИ-95.