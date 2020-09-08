Названа причина отсутствия зубов у Шуры на заре карьеры

Москва, 8 сентября. На заре музыкальной карьеры известный под псевдонимом Шура певец Александр Медведев намеренно отказывался вставлять зубы. Причину такого решения со ссылкой на восьмую часть собственного документального сериала о русской поп-музыке 1990-х назвал портал Lenta.ru.

Как стало известно изданию, образ исполнителя был досконально проработан дизайнером Алишером с целью вызвать шок у публики. Именно он потребовал не вставлять зубы артисту. Дизайнер считал, что в противном случае у Шуры «исчезнет магия». В результате музыкант не вставлял зубы до 2000-х.

Сам Шура в интервью утверждал, что вставлять зубы не будет до самого преклонного возраста.

«Может, к старости, когда вообще есть нечем будет», — подчеркивал он.

Ранее актриса Юлия Снигирь дала откровенное интервью в новом выпуске YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак». Артистка рассказала, что ее жизнь превратилась в кошмар с 2015 года. Именно в тот год к Снигирь от беременной седьмым ребенком жены ушел актер Евгений Цыганов.

По словам артистки, этот опыт оказался самым тяжелым в ее жизни — за каждым шагом актрисы папарацци следили, а в соцсетях поливали грязью. Особенно обидно, по словам Снигирь, ей было за Цыганова, которого называли плохим отцом.