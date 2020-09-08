Преступность в 2020 году перешла в онлайн-режим

Генеральная прокуратура РФ подвела итоги первых семи месяцев 2020 года, проведя аналитику совершенных преступлений на территории России. Согласно исследованиям специалистов, произошел скачок кибер-преступности, так же увеличился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений. Отрицательная динамика наблюдается среди подростковой преступности, или в нарушениях закона с привлечением несовершеннолетних. А вот общее количество преступлений, несмотря на почти три месяца самоизоляции сохранилось в прежнем объеме. Федеральное агентство новостей попыталось разобраться — почему преступность меняет направленность, и почему количество нарушений уголовного кодекса не стало меньше, хотя люди сидели по домам.

Мобильная и интернет-преступность

Согласно последним исследованиям Генеральной прокуратуры РФ самый активный прирост преступлений за первые семь месяцев 2020 году — мошенничество. На данный момент они составляют 15,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. Что на 31,1% больше, если считать в той же категории прошлого года. И большая часть мошенничеств — 67,6% — совершается с помощью мобильной связи и интернета. Наиболее заметен рост такого рода преступлений в следующих регионах России: Москва — 204,3 преступления на 100 тысяч населения, Мурманская область – 200,7 и республика Коми — 191,8. В 2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось количество преступлений с использованием электронных средств платежа. Здесь лидируют Саратовская область (+94,7%), Омская (+136,3%) и Москва (+113,6%). Наиболее низким кибер-мошенничество остается в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Это связано, прежде всего, с развитием коронавирусной инфекции, и то, что ряд составов преступлений традиционных был вынужден уйти в подполье», — рассказал ФАН Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России. — «Я бы сказал, что такой вид мошенничества, он как раз и соответствует тем новым вызовам, которые и существуют сейчас в обществе. Государственной Думой РФ принимаются документы и законы, которые противодействуют мошенникам в сфере банковской, в сфере высоких технологий. Это мы видим по недавно принятым актам нормативно-правовым. На мой взгляд, проблемы эта действительно очень актуальна. Потому что страдают самые незащищенные слои населения, которые слабо информированы о деятельности и работе мобильного банка, мобильных устройств. Легко внушаемы, достаточно часто подвергаются воздействию извне».

Экстремизм

Кроме мошенничества, кибер-преступность так же продолжает рост и в экстремистских статьях уголовного кодекса. На данный момент 55% экстремистских преступлений связано с сетью Интернет. Но здесь надо «поблагодарить» массовых лжеминеров. Если буквально два года назад они «минировали» здания и организации по телефону, то теперь это делают с помощью электронной рассылки, где вычислить IP-адрес, с которого было отправлено письмо, достаточно проблематично. Но каждое второе такое преступление связано с призывом вести экстремистскую деятельность.

Вообще за последние пять лет преступность с использованием мобильных устройств, сети Интернет выросла в пять раз.

«Я бы отметил в комплексе несколько проблем», — говорит Олег Иванников. — «Во-первых, это, конечно, COVID-19 и самоизоляция. Во-вторых, в связи с коронавирусом население стало менее благополучным. В том числе, и финансово. Экономический кризис, который пришел с этим COVID-19, давит на население. Поэтому, конечно-же, преступления экстремистской направленности точно так же перешли в Интернет, в сферу высоких технологий. Но с этим ведется борьба. И если обратить внимание опять-таки на последние законы, которые были приняты Государственной Думой — это, к примеру, запрещение воровской терминологии АУЕ1, закон инициировал Генеральный прокурор РФ. Правоохранительные органы прикладывают максимум усилий для того, чтобы действовать в новых реалиях».

Терроризм

С января по июль 2020 года на четверть выросло количество зарегистрированных преступлений террористического характера. Половина из них приходится на Северо-Кавказский федеральный округ. Но тут аналитики Генеральной прокуратуры делают поправку — это не означает род такого вида преступлений. Просто российские спецслужбы чаще стали выявлять факты организации незаконных вооруженных формирований, раскрывать организацию деятельности террористического характера. То есть здесь скорее отмечается не рост преступлений в целом, а их профилактика, раскрытие до совершения террористических актов.

Незаконный оборот наркотиков и уличная преступность

Этот вид преступлений считается одним из самых стабильных — незаконный оборот наркотиков. Он уже на протяжении пяти-шести лет составляет 10% от общего количества зарегистрированных преступлений. Так же он является и наиболее сложным для раскрытия. Но в отдельных регионах заметен спад подобных нарушений закона. Например, в Санкт-Петербурге в 2020 году такая регистрация снизилась на 18,1%, в Москве на 0,5%, в Краснодарском крае на 5,5%.

А вот уличная преступность в этом году заметно снизилась, в сравнении с прошлогодней — почти на 11%. Что вполне объяснимо — три месяца фактически были проведены на самоизоляции. Наибольшие темпы снижения отмечены в Северной Осетии — Алании (на 62,8%), Чеченской Республике (на 44,1%) и в Псковской области (на 32,2%). И если северная Осетия и Чеченская республика вполне объяснимы — индекс самоизоляции там был выше, чем в среднем по стране, то феномен Пскова предстоит экспертам еще объяснить.

Так же в стране с января по июль 2020 года на 30% сократилось число автоугонов, особенно припаркованного на улице транспорта, на 22% уличных грабежей и разбоев.

ФАН уже писал, что в стране из-за самоизоляции снизилось число квартирных краж, разбоев, грабежей, но выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Особенно совершенных на фоне распития алкогольных напитков. Люди, запертые в четырех стенах, угнетенные сидением дома и возможностью остаться без работы, часто обращают свой гнев на близких, соседей и так далее.

«Российское общество подошло к новым вызовам и новым угрозам», — уверен Иванников. — «И сейчас правоохранительная система обязана перестраиваться и реагировать на все новые виды преступлений. Вернее, преступления-то старые, а вот способ их совершения — новый. Они появляются в новых реалиях и правоохранительные органы сейчас активно перестраивают всю свою работу. И это достаточно сложный процесс, потому что традиционные преступления, их количественная и качественная составляющая видоизменяется»

Из отчета прокуратуры становится понятно, что самоизоляция сказалась лишь на картине преступности, перераспределив удельный вес преступлений в различных областях. При этом количество преступлений не сократилось. Да и часть преступлений — такие, как расследование коррупционных связей — было немного заторможено, из-за того, что многие ведомства и предприятия переходили на режим удаленной работы. Так что эксперты прогнозируют в ближайшие месяцы рост таких преступлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.