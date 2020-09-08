Племянница Ефремова возмущена поведением семьи погибшего в ДТП

Москва, 8 сентября. Племянница актера Михаила Ефремова, артистка Ольга Ефремова возмущена поведением семьи погибшего в ДТП с участием ее дяди Сергея Захарова. Видеообращение она опубликовала в своем Instagram.

Ольга Ефремова отметила, что ее дядя «благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек». Артистка также назвала Ефремова кормильцем, имеющим троих несовершеннолетних детей.

По ее словам, с погибшим в ДТП с участием ее дяди Сергеем Захаровым «все как-то странно».

«И год рождения определить не могут, и с родственниками не пойми что… Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть», — возмутилась Ефремова.

Артистка считает, что в деле «нет ни одного вменяемого доказательства вины» ее дяди.

«С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а так же издевательства и травли», — подчеркнула племянница Ефремова.

Актриса считает, что ее дядя признал вину в суде, так как «устал».

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов сел за руль внедорожника пьяным. В центре Москвы артист выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший навстречу фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм. Артист в ДТП не пострадал.

Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима с запретом на вождение автомобиля на три года. Приговор Ефремову огласят 8 сентября.