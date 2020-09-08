Названы лидеры по уровню зарплат среди российских регионов

Москва, 8 сентября. Самая высокая средняя заработная плата в первой половине текущего года была зафиксирована на Чукотке — 116,5 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о номинальной среднемесячной зарплате в регионе по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Вторым регионом по уровне зарплат оказался Ямало-Ненецкий АО (113 тыс. рублей). Следом идут Москва (96,8 тыс. рублей), Магаданская область (96,6 тыс.) и Ненецкий АО (93,4 тыс.). В топ-10 также вошли Сахалинская область (90,9 тыс. рублей), Камчатский край (81,2 тыс.), Ханты-Мансийский АО (77,9 тыс.) и Якутия (74,8 тыс.).

При этом самый низкий уровень зарплат зарегистрирован в Ивановской области (27,6 тыс.), Алтайском крае (28,7 тыс.), Карачаево-Черкессии (28,7 тыс.), Чечне (28,9 тыс.) и Дагестане (29,3 тыс.), передает RT.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, в каких сферах деятельности больше всего удовлетворенных размером своей зарплаты специалистов. Отмечается, что разработчики программного обеспечения, руководители, инженеры и квалифицированные рабочие оказались среди тех, кто доволен уровнем оплаты труда в России.

В августе был также составлен рейтинг российских регионов с самым доступным бензином.