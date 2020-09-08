Стал известен фактор ранней смерти мужчин

Москва, 8 сентября. Ученые назвали возможным фактором серьезных заболеваний мужчин низкие уровни витамина D. Об этом сообщает EurekAlert!.

Специалисты сравнили уровни метаболитов витамина D 1970 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет с текущими показателями их здоровья. Ученые учитывали индекс массы тела, возраст, оценку самочувствия и пристрастие к курению подопытных.

В результате стало известно, что уровень метаболитов соотносится с риском ранней смерти. Однако предсказать будущие проблемы со здоровьем с большой вероятностью можно только по свободному 25-гидроксивитамину D.

Авторы работы отмечают, что полученные данные подтверждают отрицательное влияние дефицита витамина D на общее состояние здоровья. По их словам, уровень витамина может оказаться фактором более высокого риска смерти. Тем не менее неопределенными остаются причинно-следственные связи явления и лежащие в их основе механизмы.

В Европе дефицит витамина D особенно распространен у пожилых людей, что связано с более высоким риском обусловленных старением заболеваний.

Ранее коллектив российских ученых обнаружил, что кокарбоксилаза (лекарственная форма витамина B1) в высоких дозах может подавлять клетки рака легкого, сообщает RT. Здоровые клетки организма при этом не затрагиваются.