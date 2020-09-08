Пашаев раскритиковал представленные в суде доказательства вины Ефремова

Москва, 8 сентября. Адвокат актера Ефремова Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскритиковал представленные в суде доказательства вины артиста в гибели человека в результате ДТП.

«Ефремов ни к кому не обращался за помощью, он готов нести заслуженное наказание. Но прямых доказательств его вины так и не было представлено. Сам он ничего не помнит», — сообщил Пашаев.

По его словам, отпечатков пальцев Ефремова не было на руле, там обнаружили только эпителий. На предварительном следствии два свидетеля говорили, что в автомобиле находились два человека, но в суде они же утверждали, что в машине сидел лишь водитель, отметил адвокат.

Кроме того, Пашаев рассказал о плохом качестве видеозаписей с места ДТП, на которых «видна только тень человека». Адвокат напомнил, что на пассажирском сиденье сработала подушка безопасности, однако никто ее не исследовал.

Также свидетели обвинения давали в суде противоречивые показания, добавил Пашаев. Двое из них заявили, что актер вывалился с водительского сиденья, двое утверждали, что ему помогли выйти. Одна свидетельница в темное время суток с расстояния 70 метров по затылку и волосам определила, что из автомобиля вышел Ефремов.

«Ефремов говорил, что хочет знать, он ли был за рулем или нет, кому человек должен верить, если он сам ничего не помнит», — отметил Пашаев.

Адвокат считает, что сделал для защиты Ефремова «максимально все». Пашаев подчеркнул, что Ефремов готов ко всему, и в случае несправедливого приговора защита будет подавать апелляционную жалобу.

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов пьяный сел за руль внедорожника, выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший навстречу фургон Lada, который управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм. Артист в ДТП не пострадал, в его крови впоследствии нашли следы наркотических веществ.

Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима с запретом на вождение автомобиля на три года.