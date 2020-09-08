НАТО проведет морскую операцию за Северным полярным кругом

Лондон, 8 сентября. Корабли ВМС Великобритании возглавят многонациональную морскую операцию за Северным полярным кругом, проводимой с целью демонстрации приверженности членов НАТО свободной навигации в данном регионе. Об этом говорится в сообщении британского флота.

В операции примут участие фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» класса «Тайд» ВМС Великобритании. Они будут следовать вместе с американским эскадренным миноносцем типа «Арли Берк» и норвежским фрегатом «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен». Также в операции будет задействован патрульный самолет ВВС Дании

«Великобритания, США, Дания и Норвегия совместно работают, чтобы повысить готовность к действиям на Крайнем Севере и повысить устойчивость в зоне, имеющей жизненно важное значение для интересов Лондона», — сказано в сообщении ВМС Великобритании.

Данная операция является продолжением весенних британско-американских учений, когда в акватории Баренцева моря находился британский фрегат «Кент». По информации Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) в Баренцево море тогда зашли эсминцы США и фрегат с управляемым ракетным оружием ВМС Великобритании.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135. В НЦУО подчеркнули, что это был уже третий случай сопровождения иностранного самолета над Баренцевым морем за 7 сентября.