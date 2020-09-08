Российский препарат снизил смертность от COVID-19 в пять раз

Москва, 8 сентября. Российский препарат сурфактант-БЛ в пять раз снизил смертность среди пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщает газета «Известия».

Препарат создан для лечения тяжелых поражений легких, в его производстве используются легкие крупного рогатого скота.

Согласно данным среднемировой практики, тяжелые случаи составляют около 5% в общей массе больных COVID-19. Однако умирают почти 80% тяжелых пациентов. Опыт НМИЦ им. В.А. Алмазова, где с мая по август лечили пациентов с COVID-19, показал, что применение сурфактанта-БЛ помогло снизить смертность в этой категории до 14,3%.

«В группе из 28 пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19, получавших терапию сурфактантом, 24 выздоровели», — заявил заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии Центра Алмазова Андрей Баутин.

Больные получали сурфактант-БЛ ингаляционно, процедуру проводили дважды в сутки, она занимала 30 минут. Препарат больным вводили от двух до пяти дней. Пациенты отмечали улучшения сразу после ингаляции. Положительный опыт использования сурфактанта-БЛ отмечают медицинские специалисты в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Сыктывкаре.

С июля в России развернуто рандомизированное исследование использования препарата, в рамках которого в общей сложности будут лечить 90 больных, курс уже прошла их десятая часть. По итогам второго исследования применение сурфактанта-БЛ планируется включить в рекомендации Минздрава по лечению больных с COVID-19.

Ранее стало известно, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины от коронавируса «Спутник V». Первыми препарат должны получить лица из групп риска, в том числе врачи и учителя.