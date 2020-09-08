Рианна с синяками на все лицо испугала СМИ

Лос-Анджелес, 8 сентября. Американская певица Рианна неудачно упала с электроскутера, получив серьезную травму лица.

Как сообщает портал TMZ, инцидент произошел в субботу, 5 сентября. В Сети появились снимки, на которых было видно, что у певицы на лице есть несколько серьезных синяков.

Опубликовавшие фотографии СМИ предположили, что певица пострадала в какой-нибудь ссоре, вспоминая, как в 2009 году ее избил Крис Браун. Однако вскоре представитель Рианны опроверг эти домыслы. По его словам, певица упала с электроскутера и сильно ударилась лицом.

Он добавил, что на снимках ушибы выглядят хуже, чем есть на самом деле. Сейчас артистка уже выздоравливает.

Rihanna's Bruised Face Caused By Nasty e-Scooter Accident https://t.co/G0oQ0OPRhJ — TMZ (@TMZ) September 6, 2020

В 2009 году накануне церемонии «Грэмми» Браун избил Рианну, с которой на тот момент встречался уже два года. Певица подала на него в суд, и Браун был приговорен к исправительным работам на полгода и условному сроку на пять лет. Несмотря на произошедшее, он пытался вернуть певицу: об этом он неоднократно говорил в интервью, публиковал в Сети видео-извинение и во всех ток-шоу, на которые его звали, заявлял о чувствах к Рианне, которые еще не угасли.

В 2018 году Брауна вновь арестовали. Его обвинили в нападении на фотографа в ночном клубе в городе Тамба штата Флорида в 2017 году. После инцидента с Рианной музыкант долгое время находится под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов.