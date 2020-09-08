Турция применила артиллерию на севере Сирии

Дамаск, 8 сентября. Артиллерия турецкой армии обстреляла курдские населенные пункты к северу от Алеппо. Об этом сообщило агентство Firat.

Обстрелу из минометов и тяжелых орудий подверглись селения Шеварга, Мираназ и Эль-Маликия. Пока сведений о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало.

В этом районе ранее произошли столкновения между поддерживаемыми Турцией формированиями вооруженной оппозиции и курдскими отрядами «Сил народной самообороны» (СНС). Курды провели ряд вооруженных вылазок, в ходе которых силы оппозиционеров понесли потери.

В 2017 году в результате военной операции «Щит Евфрата» Турция создала на севере Сирии зону безопасности. В рамках операции «Оливковая ветвь» в 2018 году турецкие войска оккупировали находящийся в 65 км от Алеппо регион Африн. С тех пор связанные с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК) курдские отряды не прекращают нападений на боевиков сирийской оппозиции и турецких военнослужащих.

Ранее газета «Известия» сообщила, что начавшиеся на северо-востоке Сирии столкновения могут вновь привести регион к дестабилизации.