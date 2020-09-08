Пережившая клиническую смерть наркоманка рассказала, как попала в ад

Вашингтон, 8 сентября. Женщина по имени Франсин описала свои ощущения от клинической смерти в статье для Фонда исследования предсмертного опыта. Она чуть не умерла из-за передозировки наркотиками.

Как сообщает Express, Франсин заявила, что во время смерти ее мучили демоны.

«Я парила над сценой и наблюдала, как они [врачи] пытаются меня оживить. Внезапно меня окружили эти ужасные существа, которых я называю «темными ангелами». Они говорили рифмой: «Из света в темноту …». Остальные слова я не помню», — рассказала девушка.

По ее словам, «темные ангелы» разрывали ее на части, пока она «не превратилась в ничто».

«Затем я была в аду и лежала на спине, на меня давили решетки. Я могла слышать крики других душ и их страдания», — продолжила пациентка.

По ее словам, в этом аду некая злая сущность вечность расспрашивала ее о прошедшей жизни: во что она верила и кому поклонялась. Она пыталась бросить вызов и вырваться, заявив, что верит в Иисуса.

«Следующее, что произошло, это подробный обзор моей жизни. Существа, которые были со мной, подробно показали мне каждую ошибку, которую я допустила в своей жизни», — заявила девушка, добавив, что существа также показали то, как ее плохие поступки отразились на других.

После, по ее словам, она вновь умирала и перерождалась, прожив тысячи жизней. Такую вечность она назвала чистым адом.

Отметим, ранее женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы. Она утверждает, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля. После этого, по ее мнению, она отправилась в рай. Она испытала «спокойное, теплое чувство, которое живущие на земле люди просто не могут представить». По словам пациентки, она слышала умиротворенную музыку, которая была похожа ни на что из слышанного ею ранее.