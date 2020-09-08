Трамп хочет сменить главу Пентагона

Вашингтон, 8 сентября. Президент США Дональд Трамп думает над назначением на пост главы Пентагона министра по делам ветеранов Роберта Уилки в случае отставки министра обороны Марка Эспера. Об этом со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщила телекомпания NBC.

По данным СМИ, Трамп встречался с Уилки, чтобы обсудить его возможное назначение. Источники телекомпании не исключают, что в случае увольнения Эспера Уилки может занять должность и.о. министра обороны незамедлительно. Однако смена руководства Пентагона вряд ли произойдет до запланированных на 3 ноября президентских выборов, подчеркивают в NBC.

На пост главы оборонного ведомства США рассматривались еще несколько кандидатур, отмечают СМИ. Беседа Трампа с Уилки прошла в августе на фоне укрепившегося убеждения президента в необходимости сменить главу Пентагона.

Ранее в ряде американских СМИ сообщили о неуважении президента США к ветеранам военных действий и военным героям. По мнению экспертов, этими обвинениями оппоненты хотят дискредитировать Трампа в глазах военных в ходе предвыборной кампании, сообщает RT. Специалисты отмечают, что эти выпады не достигают цели, так как сторонники и противники президента со временем лишь все больше утверждаются в своих взглядах.