Российская вакцина от COVID-19 будет нескольких видов

Москва, 8 сентября. Вакцина против коронавируса будет двух категорий: для взрослых и детей. Об этом сообщил завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

В интервью радио Sputnik Бутенко уточнил, что на основе российской вакцины «Спутник V» будут производиться две категории препаратов после завершения этапа массового тестирования.

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», — сообщил профессор.

Две категории вакцины будут производиться для взрослых и детей. Для последних препарат будет более щадящим и менее реактогенным, то есть будет вызывать меньше побочных эффектов. Кроме того, из-за разности в массе тела для детей будет подобрана уменьшенная дозировка.

Вечером в понедельник Минздрав РФ объявил о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В ведомстве уточнили, что препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») прошел необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Как уточнял глава ведомства Михаил Мурашко, под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска: учителя и медики.