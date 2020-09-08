СМИ сообщили о подготовке покушения на Медведчука украинскими радикалами

Киев, 8 сентября. Украинские националисты готовят покушение на лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает ИА News Front.

Находящийся в контакте с радикальными группировками источник украинских СМИ в силовых структурах отмечает, что подготовка покушения на Медведчука может быть вызвана стремлением дестабилизировать ситуацию в стране.

Националисты из «Азова» и «Нацкорпуса» уже долгое время требуют запретить деятельность ОПЗЖ на Украине и угрожают представителям партии расправой. В последние месяцы угрозы сопровождаются нападениями на оппозиционеров, подчеркивают в издании.

В августе неизвестные злоумышленники оставили взрывное устройство с дистанционным управлением в нескольких метрах от входа в здание офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Киеве.

Ранее политологи обсудили возможный запрет на Украине политических партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партии Шария и пришли к выводу, что для этого нет юридических оснований, но в преддверии местных выборов радикалы невольно добавили очков этим политическим силам.

По мнению главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева потребовав запрета ОПЗЖ и Партии Шария, представители Общественного совета оказали этим партиям огромную услугу в плане роста рейтинга.