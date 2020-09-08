Сатановский заявил, что санкции против Порошенко запоздали

Москва, 8 сентября. Санкции в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко запоздали, их нужно было вводить шесть лет назад. Об этом заявил политический аналитик Евгений Сатановский.

В своем Telegram-канале Сатановский отметил, что санкции против Порошенко надо было вводить значительно раньше.

«Они были бы в самый раз лет шесть назад, после Майдана, когда он захватил власть в результате организованного и поддержанного Западом переворота. Они были бы более чем уместны, начиная с резни в Одессе. Да и минимум пять лет назад, когда началась гражданская война на Донбассе», — подчеркнул политолог.

По его словам, санкции нужно было вводить за «расистские, нацистские законы против русского языка».

«За то, что, заключив Минские соглашения, никто на Украине и не собирался их выполнять. За провокации СБУ и попытки терактов. За угрозы в адрес России в целом и Керченского моста в частности», — добавил Сатановский.

Политолог также отметил, что санкции должны быть значительно шире. По его мнению, ограничительные меры должны были вводиться для всех, кто «командовал Украиной», от первого президента Леонида Кравчука до последнего главы государства Владимира Зеленского и всей его команды.

По мнению Сатановского, российские власти не должны были вовсе признавать Порошенко президентом и вести с ним переговоры.

4 сентября правительство РФ ввело санкции против Порошенко. В санкционном списке, состоящем из 41 фамилии, также оказались лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, член запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз, экс-представитель президента в Раде Ирина Луценко и другие.

В ответ Порошенко заявил, что считает введенные против него российские санкции чем-то вроде государственной награды. Как сообщали «Известия», он добавил, что применение к нему санкций являются «знаком качества».

1 Организация запрещена на территории РФ.