Основатель «Кинотавра» заявил, что тюрьма пойдет на пользу Ефремову

Москва, 8 сентября. Основатель фестиваля «Кинотавр», кинокритик, продюсер и актер Марк Рудинштейн считает, что артисту Михаилу Ефремову пойдет на пользу тюремное заключение. Об этом сообщает «Собеседник.ру».

Рудинштейн бывал в заключении еще в советское время. Его обвиняли в «расхищении социалистической собственности» и «даче взяток». Для Ефремова главным плюсом колонии может стать отсутствие алкоголя, считает продюсер. По его мнению, такие лишения могут оздоровить организм артиста.

«Но Мише, конечно, сложно будет не пить. Он у меня на фестивале однажды чуть не утонул по пьяни. Его еле мои охранники спасли. Поэтому, возможно, годик в тюрьме Ефремову и пойдет на пользу. Будет меньше пить и здоровье поправит!» — заявил Рудинштейн.

Приговор Ефремову огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима с запретом на вождение автомобиля на три года.

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов пьяный сел за руль внедорожника, выехал на полосу встречного движения и врезался в ехавший навстречу фургон Lada, который управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм. Артист в ДТП не пострадал, в его крови впоследствии нашли следы наркотических веществ.