Политолог Дзермант раскрыл планы Европы по Белоруссии

Минск, 8 сентябрь. Санкции против Белоруссии будут не в интересах Евросоюза, поскольку благодаря Минску Брюссель может проводить экономическое взаимодействие с Москвой, полагает белорусский политолог Алексей Дзермант.

О нежелании ЕС вводить санкции против белорусского президента Александра Лукашенко ранее написало немецкое издание Die Welt. Как отмечается, против подобных мер выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия. По словам Дзерманта, в поддержку санкций выступают преимущественно государства Восточной Европы, чей вес в Евросоюзе значительно уступает таким странам, как Франция и Германия.

«Западная Европа, на мой взгляд, не сильно заинтересована в политической и экономической изоляции Беларуси. В этом заинтересованы скорее отдельные станы Восточной Европы. Но это не в интересах Евросоюза в целом», — считает Дзермант.

По его словам, Старой Европе необходим транзит через территорию Белоруссии и экономическое взаимодействие с Россией. Поэтому Брюссель продолжит сдерживать как политические санкции, так и давление на Минск, несмотря на попытки третьих сил вынудить ЕС пойти на такие меры.

Ранее RT сообщало об осуждении ЕС задержаний в Белоруссии «по политическим мотивам». Власти Белоруссии, в свою очередь, не исключили возможности введения санкций против руководства ЕС, пишет газета «Известия».

В Белоруссии начались массовые акции протеста после выборов президента 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. Президент Белоруссии уверен, что организаторами незаконных митингов являются Запад и США. Спецслужбы республики фиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии, добавил Александр Лукашенко.

Напомним, прибалтийские страны, а именно Литва, Латвия и Эстония 31 августа запретили въезд Лукашенко и еще 29 должностным лицам Белоруссии. МИД Белоруссии после этого предупредил Прибалтику об ответных санкциях.