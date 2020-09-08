Российский поисковик «Спутник» прекратил работу

Москва, 8 сентября. Поисковая система «Спутник», запущенная «Ростелекомом» в 2014 году, прекратила работу. Об этом сообщил глава исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов.

«Теперь вместо поискового портала — корпоративный сайт. Было-стало. От сервисов, похоже, остались только новости», — написал он на своей странице в Facebook.

Сейчас на сайте «Спутника» отсутствует строка для ввода поисковых запросов. Вместо поиска появились предложения для бизнеса и новости. В описании на сайте значится, что «в портфеле компании сейчас представлены»: доверенный браузер, корпоративный браузер, аналитическая система «Спутник» и корпоративный поиск «Спутник».

Официального подтверждения о закрытии проекта со стороны «Ростелекома» пока не было.

Поисковик был запущен весной 2014 года. Она он так и не стал популярным, о чем в 2017 году говорили сами представители «Ростелекома». На тот момент сервис охватывал менее 1% поискового рынка рунета.

Позднее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял, что компания изучает возможность использования поисковой системы и браузера «Спутник» в государственных органах.