Экс-министр предрек Украине превращение в «пепел»

Киев, 8 сентября. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что после отработки нанесения ядерного удара США по России в своем воздушном пространстве, украинская сторона сама может получить ядерный удар. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

В воздушном пространстве Украины 4 сентября в сопровождении украинских истребителей в направлении Крыма пролетели стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США.

«Утверждается, что отрабатывалось взаимодействие ядерных стратегических бомбардировщиков США и украинских ВВС и систем ПВО. Было сказано, что цель — сдерживание России. Радоваться этому, как очень многие в Украине обрадовались, не нужно», — подчеркнул Суслов.

По его словам, факт появления над Украиной носителей ядерного оружия не несет ей ничего хорошего. Экс-министр напомнил, что Россия неоднократно заявляла о наведении ядерного оружия на страны, размещающие такое вооружение на своей территории.

Суслов отметил, что Россия привела в состояние готовности ПВО и подняла восемь истребителей. Происходящее он назвал «предвоенными штуками» и опасными играми. Экс-министр предрек Украине возможность попасть под ядерный удар.

«Поэтому радоваться, что когда-то эти бомбардировщики, возможно, испепелят Крым или Москву, или еще что-то, и одновременно в пепел будет превращена Украина, — я бы не стал. Факт подготовки подобных действий меня не радует», — заключил Суслов.

Ранее координатор запрещенного объединения «Боротьба», украинский политолог Евгений Голышкин высказал мнение, что заявления Киева о его намерениях провести серьезный разговор с Москвой в связи со сложившейся ситуацией в Донбассе отдают цинизмом.