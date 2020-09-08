Дочь Ефремова опубликовала фотографии, где целуется со своей девушкой

Москва, 8 сентября. Старшая дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария опубликовала фотографии своей девушки. Ранее она тщательно скрывала свою возлюбленную, но после того, как ее отец признал свою вину в смертельном ДТП, и стала известна дата заседания, где ему будет вынесен приговор, Анна Мария решила раскрыть свою тайну.

Избранницей дочери Ефремова стала актриса Евгения Велько. 19-летняя девушка опубликовала в своем Instagram несколько фотографий с ней, на одной из которых девушки целуются. Сообщается, что Велько увлекается музыкой и любит цветы.

Сама Ефремова называет себя в мужском роде и уверяет, что намерена жениться на своей возлюбленной. В эфире у Леры Кудрявцевой она рассказала, что не относит себя ни к «традиционно маскулинным родам, ни традиционно феминным», объявив себя «небинарной персоной».

«Я именно такой персоной себя и считаю. Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском», — заявила Ефремова ранее.

По ее словам, отец спокойно относится к поведению. Сама Анна Мария собирается жениться, а затем перебраться в Англию.

Напомним, что приговор артисту огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года.

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов пьяный сел за руль авто, выехал на полосу встречного движения и врезался в другую машину. Фургоном Lada управлял курьер Сергей Захаров, который скончался от полученных травм. Артист не пострадал, в его крови впоследствии нашли следы наркотических веществ.