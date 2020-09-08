Российским банкам разрешат хранить договоры в электронном формате

Москва, 8 сентября. Банковские договоры, которые сейчас по несколько лет пылятся на складах, могут перевести в электронный формат и поместить в хранилища, обеспеченные надежной защитой. Как сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, соответствующий законопроект в ближайшее время должен поступить на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Аксаков в беседе с «Парламентской газетой» отметил, что сейчас банки обязаны хранить все договоры, заключенные в бумажном виде, на складах не менее пяти лет. Все эти документы занимают огромные площади. И, по факту, хранятся на всякий случай, к примеру, если возникнет судебное дело.

Парламентарий подчеркивает, что цифровые форматы удобнее и проще. Кроме того, снизятся затраты банков на содержание архивов. Однако в этом вопросе главное — обеспечить безопасность хранения подобных документов.

Инициативу парламентариев поддержали в Совете Федерации. Коллеги Аксакова не исключают, что оцифровка архивов будет распространяться и на другие сферы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. С документом в таком формате россияне с 1 января следующего года смогут устраиваться на работу. Граждане смогут получить доступ к своим трудовым книжкам в личных кабинетах портала Госуслуг и Пенсионного фонда РФ.