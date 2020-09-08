Российская вакцина от COVID-19 выпущена в гражданский оборот

Москва, 8 сентября. Минздрав РФ объявил о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщили в ведомстве, поставки препарата в российские регионы ожидаются уже в ближайшее время.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — сообщает пресс-служба Минздрава.

Руководитель Минздрава Михаил Мурашко ранее объяснил, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска. По его словам, речь в первую очередь идет об учителях и медиках.

Напомним, что данный препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Это препарат для внутримышечной инъекции. Планируется, что вакцинация в России будет проходить в два этапа с интервалом в три недели. Такая система позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет.

Ранее профессор Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, как действует российская вакцина против коронавируса. По словам специалиста, отечественная разработка может блокировать белок-шип. С его помощью вирус способен перемещаться в организме.

Инфекция COVID-19 стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса во всем мире.