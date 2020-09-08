Композитор Рыбников рассказал, как чуть не умер от порчи

Москва, 8 сентября. Известный композитор Алексей Рыбников перенес тяжелое заболевание, врачи подозревали онкологию. В какой-то момент ему даже пришлось обратиться к экстрасенсам.

В эфире программы «Судьба человека» автор рок-оперы «Юнона и Авось» рассказал, что чуть не умер в результате неизвестного недуга, происхождение которого медики никак не могли определить. Изначально врачи подозревали проблемы с печенью, а позже были готовы диагностировать рак.

«Заболел я очень серьезно, никто не верил, что выздоровею. Мне не помогали лекарства, в анализах не находили никаких отклонений. Тогда я похудел на 20 килограммов, и это было ужасно», — вспоминает композитор.

Выкарабкаться композитор смог только после того, как его перевели в Боткинскую больницу, с чем ему помог его друг Геннадий Хазанов. Однако такая же болезнь чуть позже поразила также супругу, дочь и сына Рыбникова. Несмотря на тяжелое течение болезни, «анализы опять же ничего не показывали».

«Я не принимал никаких препаратов — все выбрасывал. Врачи думали, что у меня рак», — цитирует композитора Starhit.ru.

Пытаясь понять, что происходит, близкие обратились к экстрасенсам, которые рассказали, что на Рыбникова навел порчу «какой-то поэт».

О каком поэте шла речь, Рыбников догадался. Позднее, встретив его супругу, композитор узнал, что у поэта — желтуха.