Бундесвер отказался сообщать подробности об отравлении Навального

Берлин, 8 сентября. Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответил на запрос RT, в котором ведомство просили предоставить дополнительные сведения об отравлении блогера Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что лаборатория именно этого института объявила об обнаружении в организме Навального следов вещества «Новичок».

Институт отреагировал на запрос RT, заявив, что его лаборатории якобы удалось «неоспоримо» доказать присутствие упомянутого вещества в биомедицинских образцах Навального.

«Тем не менее, по соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей», — приводит RT заявление ведомства.

Кроме того, институт ответил категорическим отказом на запрос о проведении съемок в своих помещениях или записи интервью с кем-либо из сотрудников.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите». 24 августа врачи клиники «Шарите» в Берлине, куда был перевезен Навальный ради бегства на Запад, заявили, что он якобы был «отравлен».

При этом российские специалисты, которые работали с Навальным до коллег из Германии, ранее исключили версию его отравления. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов заявил, что омские медики не могли упустить признаки отравления во время обследования больного.

Результаты независимой экспертизы анализов блогера подтвердили, что в его организме веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, как утверждают немецкие врачи, не было. Кроме того, МВД не выявило сильнодействующих веществ в ходе 20 различных криминалистических исследований.

Ранее представители клиники «Шарите», где проходит лечение Навальный, сообщили, что их пациенту стало лучше. По их словам, он был успешно выведен из искусственной комы.