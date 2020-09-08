Обучение детей в элитной гимназии обойдется Пугачевой в 300 тыс. в месяц

Москва, 8 сентября. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошли в первый класс в элитную школу, где год обучения стоит 150 тыс. рублей на одного ребенка.

Как передает Пятый канал, Пугачева привезла детей в школу в рокерской черной куртке и белой мини-юбке. Лиза и Гарри Галкины в окружении родных выглядели спокойными и счастливыми.

Гарри появился на торжественной линейке в элегантном костюме, а его сестра в белом поло, бабочке, пиджаке и плиссированной юбке. Дети без запинки прочитали стихотворения, чем растрогали звездную маму: Пугачева не смогла сдержать слез.

Гимназия, в которой будут учиться наследники Пугачевой и Галкина, находится недалеко от их замка. Обучение в престижной школе обходится в 150 тыс. рублей в месяц, а довозить детей будут на специальном автобусе с охраной.

В гимназии для детей есть бассейн, теннисный корт, диско-зал и даже чайный домик.

Ранее Галкин поделился с фолловерами в соцсети небольшим видео сборов детей Гарри и Лизы в школу, которое умилило поклонников. Отец запечатлел детишек прямо перед выходом из дома. Первоклашки самостоятельно одеваются, пытаются поднять тяжелые ранцы.