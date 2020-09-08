Пиар-директор Алибасова усомнился в психическом здоровье его сына

Москва, 8 сентября. Пиар-директор музыкального продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин выразил сомнение в психическом здоровье сына своего клиента. По словам Горжанкина, сына Алибасова следует поместить в психиатрическую клинику.

Во время съемок телевизионного шоу между Горжанкиным и Алибасовым-младшим произошла драка, в которой также принял участие стилист по мужским прическам Виктор Концедайло. Причиной конфликта стали слова Горжанскина о том, что сын известного продюсера удерживает взаперти свою мать Елену Уронич, в то время как сам Бари утверждал, что она отдыхает в Италии. Сама Уронич подтвердила, что в Италию не летала, а оставалась взаперти дома.

Кроме того, Горжанкин утверждает, что Алибасов-младший странно себя ведет и может страдать от проблем с рассудком. Он рассказал, что сын продюсера ходит в костюме «человека-клубники», а после инцидента с отравлением отца завел дома крота и даже общается с ним.

«Этот костюм он практически не снимает, кроме того, он начал питаться одной клубникой, которую ящиками приобретает на рынке. Кстати, именно из-за этого он сильно похудел. При этом к людям настроен очень агрессивно. Считаю, что это совсем не смешная история, и ему реально требуется госпитализация в психиатрическую клинику, потому что если это не остановить, все может кончиться плачевно», — заявил Вадим Горжанкин.

Отметим, что весной в паре Алибасова-старшего и Федосеевой-Шукшиной разгорелся настоящий скандал, связанный с недвижимостью. Артистка переписала на продюсера одну из своих московских квартир, однако Алибасов перерегистрировал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря.