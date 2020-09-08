Мурашко оценил рост смертности в РФ в период пандемии 

Москва, 8 сентября. Увеличение смертности в России в период пандемии связано не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями, к более тяжелому течению которых приводила инфекция, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее в понедельник глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что специалисты ведомства выявили неточности в статистике по смертности от коронавирусной инфекции в некоторых больницах. По ее словам, «были стационары, где <…> летальные исходы переносились на другие заболевания».

«Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъема, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний», — цитирует слова Мурашко ТАСС.

Комментируя заявление Самойловой, Мурашко отметил, что данные о летальных исходах в стационарах основаны не «на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций». Он уточнил, что подобный анализ должен проводить Минздрав РФ и Росстат, а в обязанности Росздравнадзора входит выдача предписаний об устранении выявленных нарушений.

Мурашко напомнил, что порядок учета смертности и определения причин соответствует требованиям Международной статистической классификации болезней. С апреля Россия приступила к кодированию случаев заболевания и смерти от COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Согласно последним данным, с начала пандемии в России выявлено 1 030 690 случаев заражения, выздоровели 843 277 человек, зафиксировано 17 871 летальный случай. Вечером в понедельник стало известно, что первая партия вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи выпущена в гражданский оборот, передавали «Известия».