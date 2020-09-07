Захарова заявила, что «сценарий» ситуации с Навальным был написан заранее

Москва, 7 сентября. Со стороны ФРГ нет единого источника информации по ситуации с блогером Алексеем Навальным, а вся ситуация политизирована. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Очевидно одно: это все вращается в политической сфере. Очевидно также и то, что доказательств не представлено никаких. Не то что доказательств, ведь они предполагают какую-то их применимость в полемике. Просто данных нет никаких, потому что если представлены будут данные, они не обязательно станут доказательствами, они могут стать антидоказательствами», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что с немецкой стороны нет единого источника информации по ситуации с блогером, «за веревочки подергивают различных спикеров в различных направлениях».

По мнению Захаровой, Германии стоит определиться со спикером, который бы регулярно предоставлял официальную информацию по состоянию Навального.

«Я бы с удовольствием читала не политические заявления относительно того, что ускорьте, пожалуйста, кто угодно расследование, только не мы здесь, в Германии. А хотелось бы каждый день читать реальные данные», — добавила она.

Представитель МИД РФ также обратила внимание на тот факт, что выступавшие ранее немецкие спикеры не озвучили самого главного: на основе каких данных «они выстраивают всю эту политическую демагогию».

«Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее», — подчеркнула Захарова.

Навальный с 22 августа находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда был доставлен по инициативе Германии и его родных. 2 сентября власти ФРГ заявили, что блогер якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В понедельник врач клиники «Шарите» сообщил СМИ, что Навального постепенно вывели из искусственной комы, состояние здоровья блогера значительно улучшилось, его отключили от аппарата ИВЛ, передавал RT.