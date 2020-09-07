МиГ-29 ВКС РФ сопроводил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Москва, 7 сентября. Истребитель МиГ-29 ВКС РФ сопроводил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135. Как отметили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, это уже третий случай сопровождения иностранного самолета над Баренцевым морем за 7 сентября.

Согласно информации российских военных, воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Баренцева моря. Отмечается, что она двигалась по направлению к российской границе. Для ее идентификации был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря», — сказали в НЦУО.

После того, как британский самолет сменил курс, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы допущено не было. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в ведомстве сообщали о перехвате над Баренцевым морем патрульного самолета Orion Военно-воздушных сил Норвегии и стратегического самолета-разведчика R.1 Sentinel ВВС Великобритании. Как заявлял ранее министр обороны России Сергей Шойгу, в этом году интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.