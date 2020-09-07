Сын Фирсова рассказал, кто довел Легкоступову до нервного истощения

Москва, 7 сентября. Певица Валентина Легкоступова перед смертью находилась в сильнейшем нервном напряжении, причиной которого стали ее дети от прошлых браков. Об этом заявил сын вдовца артистки Даниил Фирсов.

В студии «Прямого эфира» с Андреем Малаховым Даниил рассказал о последних днях жизни артистки, которая скончалась через несколько недель после свадьбы с его отцом, яхтсменом Юрием Фирсовым. По словам молодого человека, он помогал отцу перегнать яхту из Турции в Сочи. В условиях карантина из-за пандемии COVID-19 это был единственный способ вернуть яхтсмена в Россию к певице.

«Отец планировал сразу сыграть свадьбу. Когда они встретились, то светились от счастья и искрились любовью. Но на второй день я увидел, что что-то пошло не так после тревожного звонка. Вечером они пошли на флайбридж — это верхняя палуба яхты — и очень долго о чем-то разговаривали нервно. Валентина курила сигареты одну за одной», — сообщил он.

По словам Даниила, причиной тревоги стал сын Легкоступовой от второго брака Матвей: он, как сообщил Фирсов-младший, угнал машину, протестуя против брака матери с Фирсовым.

Малахов продемонстрировал отрезок интервью Фирсова-старшего, в котором тот рассказал, что он мешал сыну Лугкоступовой. По словам яхтсмена, тот украл машину за несколько дней до свадьбы, а также продал компьютер «со всей музыкой Валентины».

«Про дочь Анетту Валентина говорила, что с ней лучше дел не вести. Всем была выгодна одинокая мать», — добавил вдовец.

Даниил также рассказал, что якобы первый муж Легкоступовой Игорь Кушнарев привлек свою дочь к попытке разрушить связь матери с яхтсменом. По мнению Даниила, оба ребенка певицы и ее первый муж пытались любыми способами расстроить свадьбу матери, чем окончательно добили ее нервную систему с последствиями в виде фатального падения.

Отметим, что дочь Легкоступовой Анетта Бриль обвиняет во лжи самого яхтсмена. Ранее во время эфира программы «Пусть говорят» она огласила результаты вскрытия певицы, согласно которым артистка скончалась из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Фирсова она обвинила в бездействии: из-за опьянения травмированная Легкоступова не могла сама оценить опасность своего положения.

В эфире программы она озвучила просьбу к последнему мужу Легкоступовой: остановить поток лжи.

Напомним, певица ушла из жизни 14 августа, ей было 54 года. За месяц до смерти она официально зарегистрировала брак с яхтсменом Юрием Фирсовым. Вскрытие показало, что она получила серьезную травму головы.