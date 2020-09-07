Американские военные провели стрельбы из РСЗО в Эстонии

Таллин, 7 сентября. Военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе провели на территории Эстонии маневры с боевыми стрельбами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Multiple Launch Rocket System (MLRS). Стрельбы состоялись на эстонском полигоне Тапе.

Как сообщает представитель главного штаба Сил обороны Эстонии, американские военные продемонстрировали свою MLRS и провели показательные стрельбы. Кроме того, во время учений были отработаны упражнения по наводке и прицеливанию.

Учения начались в этот понедельник и продлятся десять дней. Пентагон пытался подчеркнуть, что маневры и проведенные в их рамках стрельбы не имеют отношения к конкретным событиям, Россия же расценила поведение натовских военных, как провокацию. Москва отметила, что учения проводятся в непосредственной близости от российских границ. Отметим, что это не первые маневры сил НАТО, которые проводятся в Прибалтике.

Россия указала, что подобные учения являются провокацией и имеют своей целью рост напряженности в Восточной Европе. Стоит отметить, что маневры проводятся на фоне протестов в Белоруссии. Сам белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что НАТО стягивает войска к западным границам республики.

Напомним, ранее Вооруженные силы РФ прошли внезапную проверку. К ней были привлечены около 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, а также 106 кораблей и судов обеспечения. Как позже прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия продемонстрировала высокую боеготовность.