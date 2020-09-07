Трамп высказался за остановку «Северного потока – 2» из-за Навального

Вашингтон, 7 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился бы поддержать прекращение строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Конечно, я поддержал бы эту меру», — заявил Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, США «защищают Германию от России», в то время, как Берлин платит «миллиарды долларов» за поставки российских энергоносителей.

«Я задал вопрос: почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России и, более того, Германия не выполняет своих обязательств, поскольку направляет около 1% на цели обороны, в то время как должна направлять 2%. И даже этот уровень низок», — отметил Трамп.

Он добавил, что при нем страны НАТО стали направлять на нужды обороны на 400 миллиардов долларов в год больше.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин рассказал в беседе с изданием «Экономика сегодня», что «Северный поток — 2» для Германии является не только экономическим, но и статусным проектом, поскольку речь идет о репутации ФРГ как надежного и предсказуемого партнера.

Напомним, «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода от побережья России до Германии по Балтийскому морю. Он проходит через пять стран: РФ, Финляндию, Швецию, Данию и ФРГ. Запустить новую газовую магистраль планируется в этом году.