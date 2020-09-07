Растет число российских туристов, заразившихся в Турции коронавирусом

Анкара, 7 сентября. Не менее 12 российских туристов заразились COVID-19 в Турции, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Сейчас мы, то есть посольство и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице», — заявил Ерхов в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат обратился к россиянам, планирующим отправиться на отдых в Турцию, с советом обязательно оформлять медицинскую страховку, которая покрывала бы расходы по лечению COVID-19. По его словам, у одного из россиян возникли проблемы, поскольку такая страховка у него отсутствовала. Ерхов добавил, что в итоге туристу все же предоставили необходимую медпомощь.

Ранее RT со ссылкой на турецкие СМИ сообщил, что в Турции из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели новые ограничения. В частности, теперь действует запрет на проезд стоя в общественном транспорте. Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нарушающие масочный режим граждане будут в обязательном порядке оштрафованы.

Согласно последним данным, в Турции общее число инфицированных превысило 279 тысяч, скончались 6 673 человека. По словам главы отделения Республиканской народной партии Турции Нусрета Баяра, в Анталье ежедневно фиксируется более 300 случаев заражения коронавирусом.