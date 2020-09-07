Сын Никаса Сафронова пробил дно бассейна в турецком отеле

Москва, 7 сентября. Сын российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин получил серьезные травмы во время отдыха в Турции.

Затравкин решил искупаться в бассейне в одном из отелей в турецком городе Белек. Артист прыгнул в детский бассейн, глубина которого не превышала полуметра. В результате прыжка Затравкин сильно ударился о дно коленями, а также поломал бассейн.

«Я со всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в бассейн, который затем дал трещину. Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что еще два, три дня и будет полегче. Оба колена сейчас болят внутри, снаружи «мясо», щиплет. Но я мужчина, никогда не жалуюсь», — признался пианист.

Затравкин также добавил, что поврежденный им детский бассейн прекратил свою работу. Артист признался, что в настоящее время его вес достигает 250 килограммов, поэтому он старается не злоупотреблять питанием.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года Затравкин стал героем неприятной скандальной истории. Музыкант не смог встать с вакуумного унитаза в туалете авиалайнера. Молодой человек застрял в унитазе из-за своего избыточного веса. Сыну известного художника потребовалась помощь посторонних, чтобы покинуть уборную. При этом один из пассажиров записал момент освобождения пианиста на видео, после чего данный видеоролик был опубликован в Сети.

Позднее Лука сообщил, что он случайно нажал кнопку слива, в результате чего его «засосало» в вакуумный унитаз. Пианист хотел планировал подать в суд на пассажира, опубликовавшего в Сети скандальное видео, однако позднее решил этого не делать.