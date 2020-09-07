Определились победители суперфинала «Лидеров России»

Москва, 7 сентября. Победителями суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» названы 106 человек, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106. На шесть человек увеличивается количество победителей», — объявил Кириенко.

В общей сложности в суперфинале участвовали 300 человек. 270 из них прошли по итогам основного конкурса, еще 30 получили путевки после победы в спецнаправлениях.

Решение об увеличении числа победителей было принято из-за того, что в этом году большое количество участников проявили себя и набрали максимальное количество баллов, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, участникам суперфинала выдали сертификаты на 1 млн рублей на обучение в любом российском вузе. Победители будут работать с наставниками из числа чиновников, бизнесменов и представителей крупных корпораций.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина.