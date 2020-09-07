Рар рассказал, как РФ следует реагировать на претензии Запада по Навальному

Берлин, 7 сентября. Россия может снять все претензии Запада по инциденту с Алексеем Навальным, если пришлет в Берлин медиков, которые спасли блогеру жизнь. Об этом заявил немецкий журналист и политолог Александр Рар.

По его словам, заявление Берлина о том, что Навальный якобы был отравлен «Новичком», позволяет Западу приступить к новому витку политического противостояния с Москвой. В этой ситуации российской стороне необходимо установить природу происходящего. Если Москва придет к выводу, что инцидент с Навальным является провокацией, то российскому руководству следует четко реагировать.

«Надо заставить Берлин пригласить врачей, которые спасли жизнь Навальному в Омске. Пусть приедут в Германию, посмотрят на анализы немецких коллег и сделают выводы», — сказал Рар в эфире ток-шоу «Время покажет».

Политолог выразил уверенность, что российской стороне необходимо отказаться от реакции на «пропаганду и жуткий шум», которые в настоящее время провоцируют страны Запада. Рар подчеркнул, что РФ и Запад должны сотрудничать в вопросах установления истины по инциденту с Навальным.

«Я сейчас получаю сигналы о том, что Россия готова вести расследование, если ей представить доказательства о новой ситуации. Для этого время есть. Вот это ответ России, и на Западе уже не смогут сказать, что Россия не отвечает», — добавил Рар.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в Берлин и помещен в клинику «Шарите».

Многие эксперты уверены, что «отравление» Навального является следствием приема наркотических веществ. Так, по мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Навальный оказался в реанимации из-за употребления наркотиков или отравления, за которым могут стоять его западные кураторы.