Саакашвили назвал условие для возвращения в Грузию

Киев, 7 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его возвращение на родину может вызвать массовые беспорядки и противостояния в стране. Об этом он сообщил в ходе выступления, которое транслировалось в эфире грузинского телеканал «Мтавари».

«Я приеду в тех условиях, которые не вызовут какие-либо противостояния и беспорядки. Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти», — пояснил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию и продолжить свою политическую карьеру. Стоит отметить, что в 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку Саакашвили, отметив, что он не смог справиться с поставленными перед ним задачами.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован на территорию Польши. Позднее Саакашвили обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.

В начале мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Позднее Саакашвили заявил, что будет представлять Украину на переговорах с Международным валютным фондом.