Оренбург, 7 сентября. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского. Об этом сообщило издание RIA56.

Обвиняемый в педофилии и развратных действиях в отношении семерых его приемных детей священник останется в СИЗО до 23 сентября. Несмотря на попытки стороны защиты добиться перевода Стремского под домашний арест, суд был непреклонен.

Напомним, ранее Промышленный районный суд Оренбурга продлил арест экс-настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе.

Первое судебное заседание по уголовному делу должно состояться в сентябре. Точная дата пока неизвестна.