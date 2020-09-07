Биографы рассказали, зачем принц Гарри захотел переплавить кольцо Маркл

Лондон, 7 сентября. Биографы королевской семьи Великобритании спустя три года раскрыли небольшой секрет принца Гарри и его супруги Меган Маркл. По данным британского издания The Mirror, после бракосочетания пара переплавила обручальное кольцо невесты.

Предложение о замужестве королевский внук сделал осенью 2017 года. Будущей супруге он подарил золотое кольцо с двумя бриллиантами. Один из драгоценных камней принадлежал принцессе Диане, матери Гарри. Спустя год принц захотел, чтобы ювелир изменил дизайн кольца. Специалист, по указанию Гарри, сделал основу украшения более тонкой.

В честь первого года семейной жизни принц преподнес возлюбленной в подарок так называемое «кольцо вечности». Дизайнером был сам Гарри.

Ювелирное изделие украшали три драгоценных камня, которые связаны с месяцами рождения Маркл, самого принца и их ребенка. По словам ювелира, Гарри старался, чтобы подарок был «особенным».

Напомним, что знаменитая пара сейчас проживает в особняке в Санта-Барбаре — США. Они решили увеличить количество прислуги, которая быстро невзлюбила супругу принца. Работники откровенно смеются над Меган Маркл, критикуя ее за акцент и лексикон. По мнению прислуги, девушка демонстрирует «аристократические манеры» в отличие от супруга.