Лолита испачкала портрет Лукашенко тортом в эфире шоу Comment Out

Москва, 7 сентября. Певица Лолита Милявская в эфире шоу Comment Out отказалась публиковать пост в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В конце выпуска программы она сознательно испачкала портрет белорусского президента тортом, добавив, что «не могла этого не сделать».

В эфире программы Лолиту попросили сымитировать поддержку Лукашенко, от чего она отказалась. Когда в конце программы ведущий Владимир Маркони предложил устроить битву тортами, певица взяла торт и испачкала им портрет Лукашенко.

«Я была бы [плохим человеком], если бы этого не сделала», — объяснила позже Лолита

«Яндекс.Лавка» и Unilever Russia уже заявили, что отказываются от сотрудничества с шоу Comment Out, после того, как вышел его выпуск с шутками об акциях протеста в Белоруссии и Хабаровске, пишет телеканал «360».

Как заявил ранее представитель «Яндекс.Лавки», сервис не намерен больше добавлять свою интеграцию в дальнейшие выпуски шоу. Причиной стало несогласие с оценками и высказыванием авторов программы. С аналогичным заявлением выступила фирма Unilever Russia, по словам которой, дальнейшее сотрудничество противоречило бы ценностям компании.

Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.