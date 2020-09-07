Роскосмос предлагает уничтожать отходы с помощью плазмотронов

Москва, 7 сентября. Проблема с утилизацией мусора не теряет своей актуальности. Гендиректор Центра им. Келдыша, который входит в Роскосмос, Владимир Кошлаков рассказал об инновационном способе. Местом для использования технологической наработки может стать Нижний Новгород.

Руководитель предприятия заявил, что ведется разработка комплекса сжигания твердых бытовых отходов с использованием плазмотронов. Данные установки обычно применяются в ходе процесса моделирования работы двигателей ракет.

Кошлаков подчеркнул, что при работе инновационных установок газы разогреваются до пяти тысяч градусов.

«Эти технологии можно использовать практически — сжигать твердые коммунальные отходы», — уверен глава центра.

Владимир Кошлаков считает, что установка может применяться и для уничтожения отходов, которым присвоен повышенный класс опасности. Переговоры об использовании плазмотронов ведутся с руководством Нижнего Новгорода.

Он добавил, что в ходе сжигания мусора будет выделяться газ, который может использоваться для вращения турбин и получения электричества.