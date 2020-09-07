Россияне массово отказываются от депозитов в банках

Москва, 7 сентября. Жители России, которые в последние годы активно пополняли свои вклады в банках, начали менять свою финансовую стратегию, сообщают «Известия». Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, в этом году фиксируется рекордный уход вкладчиков в другие финансовые инструменты.

Причиной тенденции является то, что физическим лицам становится невыгодно работать с банками. Пандемия коронавируса потребовала от банков смягчения денежно-кредитной политики. С начала года номинальная ключевая ставка снизилась до рекордно низкого показателя 4,25%. Параллельно падали и ставки по вкладам.

Как сообщает информационное агентство Deita.ru со ссылкой на «Известия», в течение последних нескольких месяцев наблюдался отток по срочным депозитам. Это происходит на фоне роста общего объема сбережений, который фиксировался в период пандемии. Особенно активно идет приток в брокерские счета.

«Объем денежных средств, поступивших на брокерские счета, включая ИИС (индивидуальные инвестиционные счета. — Прим. ФАН), со стороны физлиц в первом полугодии 2020 года превысил 1,5 трлн рублей, что сопоставимо с притоком за весь 2019 год (1,6 трлн рублей)», — объясняет стратег по рынку акций Газпромбанка Илья Фролов.

При этом эксперты отмечают, что уровень проникновения брокерских услуг все еще остается низким.

Экономист Михаил Делягин недавно отмечал, что россиянам следует хранить накопления в рублях, европейской валюте или инвестиционных золотых монетах. Эксперт подчеркнул, что общество пока не может осознать и оценить глубину текущих изменений в экономике. До этого Делягин предсказывал «роковой сентябрь» всему миру.