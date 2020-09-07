Оренбургские зенитчики отразили авиационный удар «противника»

Оренбург, 7 сентября. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли военные учения. Условный противник нанес ракетно-авиационный удар, который был успешно отражен оренбургскими зенитчиками, о чем сообщило издание RIA56.

Участие в учениях приняли подразделения из Кировской и Пензенской областей. Четыре тысячи военных ЦВО и более 500 единиц боевой и спецтехники были задействованы в учениях. В ходе ракетных стрельб применялись зенитно-ракетные комплексы С-300В, «Тор-М1» и «Бук-М2», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска».

Согласно сценарию учений, условный противник пытался поразить цели с помощью нанесения ракетно-авиационного удара. Во второй вводной учений использовались цели на разной высоте, групповые и одиночные с «помехами в эфире».

Напомним, как заявлял ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, крупнейшие учения войск ПВО с боевой стрельбой состоятся в начале сентября.