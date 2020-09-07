В Китае заявили о способности России отнять военное преимущество США

Москва, 7 сентября. Соединенные Штаты Америки могут получить достойный отпор только от России. Эта страна, по мнению аналитиков китайского издания Sohu, является единственной, способной помешать американцам расширять границы своего влияния.

Эксперты обращают внимание, что у США есть солидное военное преимущество перед большинством стран. Вашингтон неоднократно инициировал локальные военные конфликты. Однако спровоцировать Россию на подобное станет едва ли возможной задачей для американцев.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли однажды сказал, что его страна сможет сдерживать Россию в море. Он считает, что положение может измениться в пользу США при использовании американцами ядерного оружия. Аналитики уверены, что России такие заявления абсолютно не пугают, ведь в случае применения такого вида вооружения, в ответ последует незамедлительный ядерный удар.

Эксперты отметили, что в отличие от США, мощная в военном отношении Россия не «насаждает» свое влияние. РФ предоставляет помощь государствам, которые ее об этом просят. При этом, Москва учитывает складывающуюся на тот момент ситуацию в мире.

Аналитики напомнили, что после распада СССР основную часть ядерного вооружения получила Россия. Несмотря на экономические проблемы и сложный период, страна развивает свой ядерный арсенал.

Китайские специалисты считают, что наличие у РФ самой мощной ядерной боеголовки под названием «Царь-бомба» действует «отрезвляюще» на США. По этой причине американцы не решаются на военные провокации в отношении РФ.

Еще одним фактором, с которым вынуждены считаться в Вашингтоне, является огромное количество у России носителей, которые способны «доставить» атомные заряды в любой угол мира. Аналитики не уверены, что американская защита сможет нейтрализовать все ракеты.

Эксперты также отметили и политический аспект, который пугает американцев. По мнению аналитиков, «страшным сценарием» для Вашингтона станет интеграция РФ и Европы. Один из векторов внешней политики Белого дома направлен на то, чтобы мешать этому.