Трамп назвал Болтона ненормальным и придурком 

Вашингтон, 7 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона ненормальным и придурком. Так глава Белого дома отреагировал на заявление о письмах лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том факте, что я обсуждал «любовные письма от Ким Чен Ына», как будто я относился к ним только так. Естественно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Трамп неоднократно обменивался с Кимом письмами. Содержание каждого из посланий засекречено. Однако в общении с прессой Трамп называл их «прекрасными письмами», а как-то в шутку заявил, они с лидером КНДР «влюбились друг в друга».

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким, состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. После него лидеры государств очно общались еще дважды, одна из встреч прошла на территории демилитаризованной зоны между Южной Кореей и КНДР в Пханмунджоме. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.

Отметим, что Болтон и ранее делал колкие замечания по поводу встречи глав США и КНДР. В частности, в июне в одном из интервью он посетовал, что Трамп во время встречи с Кимом больше заботился о позировании для фото, чем о переговорах с коллегой.