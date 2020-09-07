Житель Стамбула умер из-за упавшего на голову стекла

Стамбул, 7 сентября. Житель Стамбула умер после того, как на него с большой высоты упало стекло. О несчастном случае со ссылкой на полицию сообщил портал Haberturk.

Турецкие СМИ опубликовали видео трагического инцидента, в результате которого погиб 42-летний уроженец Стамбула. На кадрах видно, как мужчина поднимается по лестнице — в этот момент с высоты 15-го этажа на него упала груда стекла. После этого он упал и переставал подавать признаки жизни. Случайные свидетели вызвали скорую помощь и попытались помочь пострадавшему.

По предварительным данным, мужчина хотел снять апартаменты в этом здании. Родственники погибшего заявили о намерении обратиться в суд, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Следователям в ходе проверки предстоит выяснить все детали случившегося и установить причины ЧП.

Ранее ФАН сообщал, что в Стамбуле мужчина поссорился с беременной супругой и застрелил ее, выстрелив несколько раз из дробовика.